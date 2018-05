Un futuro turistico, presentazione del progetto "Visit Santa Flavia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 5 giugno 2018, alle ore 16.30 presso Sala Basile del Comune di Santa Flavia, sarà presentato il Convegno, denominato “Un Futuro turistico per Santa Flavia. Presentazione del Progetto Visit Santa Flavia”. L’Associazione Turistica Pro Loco Santa Flavia, insieme ai partner Flaport e Roads To Solanto, per la promozione turistico-culturale del territorio flavese sta organizzando una conferenza stampa per presentare il progetto “Visit Santa Flavia”.

La nostra missione è la riscoperta di Santa Flavia ed il rilancio della sua immagine turistico-culturale. Attraverso l'utilizzo di diversi strumenti promozionali vogliamo richiamare l'attenzione dei turisti, i quali devono scegliere il nostro territorio e decidere di ritornare. Il nostro fine è dunque quello di attrarli, di fare in modo che si innamorino della nostra costa, dei nostri paesaggi, della nostra storia, delle nostre tradizioni, della nostra cucina e dei nostri colori.

Saranno presentati durante il convegno: Il sito web ufficiale del progetto www.visitsantaflavia.it - Le Brochures Turistiche del territorio - La Mappa Turistica del territorio - Stand Info-Point Turistici - Video-Spot del territorio di Santa Flavia Interverranno durante il Convegno: Sig. Salvatore Sanfilippo – Sindaco di Santa Flavia Dott. Michele Pedone – Assessore al Turismo di Santa Flavia Dott. Antonina Imboccari – Presidente Pro Loco Santa Flavia Dott. Antonino Mineo – Coordinatore Progetto Visit Santa Flavia – FlaPort Sig. Gregorio Rosselli – Progetto Flaport Sig. Pietro Zizzo – Responsabile Web e Comunicazione Visit Santa Flavia – Roads To Solanto Sig. Maurizio Lo Galbo – Coordinatore ANCI Sicilia Giovani Sig. Daniele Marino – Coordinatore ANCI Sicilia Giovani Palermo

