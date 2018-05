Confartigianato, premio oscar del Mediterraneo a Davide Morici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un riconoscimento per undici personalità che si sono distinte in campo professionale, culturale, sociale e politico. Tra queste c'è Davide Morici, presidente della categoria "Turismo e Spettacolo" di Confartigianato Palermo, un gruppo altamente operativo che con la sua creatività contribuisce all'evoluzione dei mestieri culturali che fanno parte dell'associazione. Una squadra giovane e al passo coi tempi, quella degli "artigiani della cultura", che promuove eventi e punta allo sviluppo e all'innovazione. Domani, sabato 19 maggio, Morici riceverà il premio internazionale Oscar del Mediterraneo, giunto alla sua dodicesima edizione: "Dopo molte esperienze artistiche - spiega nella sua motivazione l'Accademia di Sicilia - ha prodotto cd e spettacoli teatrali e grazie alla compagnia 'Cialoma', fondata insieme al fratello, porta in giro la mediterraneità della nostra isola. Nel 2012 ha fondato la 'Cialoma eventi', nel 2015 ha aperto le porte alle produzioni discografiche. Nel 2017 ha creato, nel cuore storico di Palermo, la casa dell’artista 'Cialoma b&b', da dove avrà inizio un nuovo filone di progetti legati alla promozione e divulgazione delle nostre tradizioni e della nostra cultura". La premiazione avverrà alle 17 al Teatro Orione.