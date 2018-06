Comune, 700 precari a rischio: "Assicurare i livelli occupazionali e i servizi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto il 4 giugno il sit in dei lavoratori precari del Comune di Palermo, indetto dalle organizzazioni sindacali Cub e Alba. Una delegazione, ricevuta dal Vice Prefetto, ha rappresentato ciò che è emerso durante l’ultima delegazione trattante del Comune, cioè il reale rischio della continuità occupazionale di circa 700 lavoratori contrattisti. Cub e Alba hanno rappresentato tutta la loro preoccupazione che il mancato rinnovo dei contratti comporterebbe sul piano sociale, catastrofico sia per le famiglie che si ritroverebbero d’un tratto senza alcun sostentamento economico, sia per i cittadini che si vedrebbero negati i minimi servizi essenziali quali: scuola, polizia municipale, servizi sociali, tecnici, tributari, culturali, sportivi, contabili etc. Le due organizzazioni sindacali ritengono che, in questo momento di incertezza che caratterizza l’attuale amministrazione comunale, la Prefettura sia l’unico organo che possa fare da garante alla risoluzione del problema, e per tale motivo hanno chiesto l’istituzione di un tavolo prefettizio che affronti la questione al fine di individuare un percorso che possa assicurare i livelli occupazionali e i servizi ai cittadini, evitando disagi sociali per l’intera collettività.