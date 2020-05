Precari Asp Palermo, avviato censimento per accelerare l'iter di stabilizzazione

Un censimento promosso tra i lavoratori precari a tempo determinato dell'Asp di Palermo per accertare coloro che hanno maturato il diritto alla stabilizzazione, in modo da accelerare l’iter che porterà all'assunzione a tempo indeterminato. E' l’iniziativa promossa dal sindacato Fials-Confsal di Palermo di fronte ai ritardi dell'azienda sanitaria nel percorso intrapreso. L’Asp infatti non ha ancora comunicato ai sindacati i dati ottenuti dal censimento effettuato il 10 febbraio scorso, un passaggio obbligatorio nell’iter per la stabilizzazione. Da qui l’iniziativa della Fials, che sta distribuendo dei moduli ai lavoratori perché vengano compilati per accertare e ribadire tra l’altro che la loro assunzione è prioritaria rispetto alla mobilità, rassicurando quindi tutti quei lavoratori che temono di essere scavalcati dall'applicazione di un istituto di mobilità tra enti nell’ingresso in pianta organica.

Il sindacato autonomo ha dunque promosso il censimento che è propedeutico alla apertura di un tavolo di confronto che dovrà condurre alla stipula dei contratti a tempo indeterminato, stante che l'amministrazione è obbligata a questo confronto dalla circolare ministeriale, assegnando ruolo alle organizzazioni sindacali, ruolo al quale la Fials Confsal non intende abdicare.