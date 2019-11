"Dipendenti senza contributi Inps", Cisl avvia class action contro Poste

"Ai dipendenti delle Poste non vengono registrati i contributi Inps. Il risultato è che questi lavoratori non possono accedere al credito al consumo né ad alcuna forma di finanziamento perché sono fantasmi rispetto agli estratti dei contributi previdenziali". A denunciarlo da anni è la Cisl Slp Sicilia che ha deciso di lanciare una class action nei confronti dell’azienda e dell’ente previdenziale.

"Questa situazione paradossale va avanti da troppo tempo - afferma Giuseppe Lanzafame, segretario generale Slp Cisl Sicilia - e ha arrecato infiniti danni a questo personale, a cui è impedito di chiedere un prestito, per esempio. Adesso è ora di dire basta e far valere un diritto sacrosanto".

La Slp Cisl Sicilia per evitare che i lavoratori sostengano ingenti spese legali, ha deciso di promuovere una class action. "Diamo per scontato che il datore di lavoro, ovvero le Poste italiane - aggiunge Lanzafame - abbiano versato i contributi per i dipendenti e che si tratti di un mero fatto burocratico che purtroppo va avanti da almeno 12 anni. I lavoratori in questi giorni, stanno chiedendo, ancora una volta, ufficialmente con formale istanza all’Inps e a Poste italiane, un ultimo aggiornamento. In caso di mancata risposta, si procederà subito a far partire le azioni legali".