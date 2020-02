Più servizi per gli impiantisti, a Confartigianato parte il Tools Sharing

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La parola d’ordine è condivisione. E la condivisione produce risparmio. Confartigianato Imprese Palermo scende in campo con il servizio di Tools Sharing, ovvero la possibilità di condividere gli strumenti di lavoro. Un’iniziativa che nasce grazie alla categoria “Impiantisti di elettricisti e termoidraulici”. Gli impiantisti che non hanno le forze economiche sufficienti per acquistare macchinari dai prezzi a volte proibitivi, potranno d’ora in poi usufruire del Tools Sharing. L’associazione palermitana aiuta tutti gli associati a svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto delle normative e con gli strumenti più all’avanguardia sul mercato. Una nuova strada per consentire di lavorare bene, all’avanguardia e non dovendo necessariamente sostenere costi per apparecchiature che magari rischiano di essere utilizzate ben poco non ammortizzando quindi eventuali spese eccessive.

“Il nostro impegno costante – dicono Giuseppe Pezzati e Giovanni Rafti, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Palermo – è quello di agevolare la vita delle nostre imprese, l’attività dei nostri associati. Ci è sembrata un’ottima idea quella della condivisione delle attrezzature. Oltre a dare un vantaggio economico, diamo sicuramente una marcia in più anche in termini di qualità ed efficienza delle apparecchiature e quindi dei servizi che gli impiantisti offrono poi alla cittadinanza. Condivisione e rete d’impresa sono le carte vincenti di Confartigianato per crescere insieme”. “Conosciamo bene le esigenze di chi ogni giorno lavora e deve fare i conti con acquisti di macchinari dai costi a volte eccessivi o che comunque non si riescono ad ammortizzare facilmente – dice Claudio Terruso, presidente della categoria ‘Impiantisti’ di Confartigianato per la sezione elettricisti, che lavora al fianco di Ivan Donato alla guida, invece, dei termoidraulici –. Il Tools Sharing è un nuovo modo di lavorare, di produrre e di garantire alta qualità e massimo impegno. Siamo certi di aver trovato la strada vincente per facilitare il lavoro di tutti noi”.

Per informazioni, è possibile contattare Paolo Paladino, presso Confartigianato Imprese Palermo, al numero 091.6117587 oppure via mail scrivendo a paladino@confartigianatopalermo.it.