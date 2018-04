Lavoro, Spicuzza (Ugl): "Non discriminiamo i lavoratori Pip emergenza Palermo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il nostro sindacato chiede una prova di presa coscienza quindi di responsability da parte del Governo, pur comprendendo la situazione d’emergenza in atto, senza discriminare i lavoratori Pip emergenza Palermo, i quali lavorano con merito e grande senso di responsabilità in tutti i servizi essenziali del capoluogo regionale, espletando servizi di pubblica utilità quindi essenziali, come ospedali,comuni,assessorati regionali ,tribunale ,carceri,commissariato polizia di stato ,scuole e tanto altro ancora”. A dichiararlo è Giuseppe Spicuzza, della segreteria provinciale di Palermo dell’Ugl Terziario. “I Pip lavorano senza contributi inps e risultano disoccupati , spiega Spicuzza – noi speriamo in una soluzione definitiva, visto che i lavoratori hanno vissuto un vent'ennio della loro vita in questa drammatica situazione lavorativa, poco decorosa ma portata avanti dai lavoratori con tanta dignità”. “L’Ugl chiede soprattutto all'assessore Armao - conclude Spicuzza - di trovare le risorse alternative, quali ad esempio le risorse europee restiamo fiduciosi nell’attuale Governo e ci appelliamo alla sensibilità 'politica di trovare le misure adeguate e le giuste e soluzioni per tutti i lavoratori interessati del bacino così come già programmato in commissione Lavoro”.