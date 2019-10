Scioperano i precari dell'Asp, Fials: "La stabilizzazione interessi tutti"

Grande partecipazione allo sciopero dei precari dell’Asp. I sindacati hanno comunicato che l'adesione è stata dell’85 per cento con una grande presenza anche alla manifestazione in piazza Ziino dove si sono radunati circa 300 lavoratori.

La Fials-Confsal ha indetto lo sciopero, a cui ha aderito la Cisal, per chiedere la stabilizzazione dei 650 precari sulla base della normativa esistente che è stata applicata in tutta Italia. "Al contrario, l’Asp di Palermo, dopo mesi di lotte sindacali - si legge in una nota del sindacato - ha deciso di applicare solo parzialmente la legge Madia coinvolgendo solo una parte della platea, cioè 386 precari su 650, e prevedendo il cambio di mansione. I sindacati hanno chiesto un intervento da parte dell’assessore regionale Ruggero Razza anche perchè la delibera in questione era frutto di una 'sinergia tra l’assessorato e la dirigente generale', così come ufficialmente dichiarato da quest’ultima".

La Fials spiega "che l'assessore è sfuggito al confronto e la mancanza di dialogo ha alimentato la rabbia dei lavoratori che oggi vogliono continuare a lottare più che mai in maniera compatta per l’affermazione dei propri diritti dopo 29 anni di lavoro precario".

La Fials-Confsal, dopo il successo della manifestazione, ha deciso di proseguire con le azioni di lotta programmando altri due giorni di sciopero per il mese di novembre vista la tensione dei rapporti, si chiede anche un autorevole intervento del presidente della Regione, in difesa e in applicazione delle norme promulgate dall’Assemblea regionale in materia di stabilizzazione del precariato storico”.