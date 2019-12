Unicredit, in Sicilia decine di filiali verso la chiusura: "Salteranno centinaia di lavoratori"

Tagli su tagli. E per la Sicilia sono dolori. Con il nuovo piano industriale 2020-2023 di Unicredit, nell'Isola verranno chiuse decine di filiali: ciò significa che salteranno centinaia di posti di lavoro. L'istituto di credito prevede infatti nel triennio una riduzione di 8 mila posti di lavoro nel gruppo, di cui 5.500 in Italia. E' stata inoltre comunicata la chiusura di circa 450 filiali.

"Così viene falcidiata una rete già ridotta drasticamente nell’ultimo triennio" dichiara Rosario Mingoia, segretario generale Uilca Unicredit banca, secondo cui "i dati forniti sono ancora molto generici e devono essere calati nella realtà, ma soprattutto ripartiti su base geografica. Certo i numeri comunicati confermano le nostre preoccupazioni in quanto, come abbiamo sostenuto, emerge un ulteriore allontanamento dal territorio con le chiusure di filiali. Inoltre con la drastica riduzione di personale annunciata si conferma una strategia di risparmio dei costi basata esclusivamente su quella voce di bilancio".

"Noi della Uilca non ci stiamo - conclude Mingoia -. Siamo pronti ad ogni forma di reazione, se non vi sarà un processo di crescita che dovrà necessariamente partire dalle assunzioni, indispensabili per fornire una servizio adeguato. Il nostro dovere è creare nuova occupazione che consenta di lavorare con più serenità a chi già opera in Unicredit. Infine non possiamo consentire che vi sia una riduzione di credito alle imprese ed alle famiglie, le banche rappresentano infatti l’unico vero volano per l’economia di un paese. La partita si preannuncia complicata ma noi siamo pronti, fermo restando la volontarietà degli esodi che non può essere messa in discussione".