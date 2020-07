Pesca, incontro dei sindacati con la Capitaneria di Porto sulle tabelle di armamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pesca: si è svolto oggi un incontro alla Capitaneria di Porto tra organizzazioni sindacali e datoriali per discutere delle tabelle di armamento per le unità adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata. “A questo incontro farà seguito un'ordinanza della Capitaneria – dichiara Valentina Pantanella, responsabile settore pesca della Flai Cgil Palermo - Come Flai registriamo positivamente il coinvolgimento delle parti sindacali e il riconoscimento del ruolo di apporto e supporto a una delle marinerie più importanti. Inoltre, esprimiamo la nostra soddisfazione sui protocolli di sicurezza e ribadiamo il nostro impegno per l'affermazione delle regole e il rispetto dei diritti dei lavoratori a fianco dell'istituzione Capitaneria di porto".