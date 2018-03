Aeroporto, record di passeggeri per Pasqua: + 12% rispetto al 2017

Record di passeggeri in transito all'aeroporto di Punta Raisi durante la settimana di Pasqua: previsti circa 106 mila viaggiatori dal 29 marzo al 3 aprile, circa il 12 per cento in più del 2017. Secondo i dati elaborati dall’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, il picco si avrà martedì 3 aprile, con oltre ventimila presenze, mentre il giorno meno trafficato sarà Pasqua (1 aprile), con poco meno di 15 mila transiti. In crescita anche i dati di marzo. "Il mese - fa sapere la Gesap - si chiuderà con una crescita totale del 18 per cento, un trend che conferma le ottime performance di gennaio e febbraio, con aumenti del 20 per cento di passeggeri rispetto al 2017".

“Un trend - commentano Fabio Giambrone e Giuseppe Mistretta, presidente e amministratore delegato della Gesap - decisamente positivo, che sarà confermato anche nei prossimi mesi. E questo grazie alla notevole offerta di voli durante la stagione estiva e all’estensione di numerose rotte anche nella stagione invernale. Sarà l’anno dei record per l’aeroporto di Palermo, perché cresceremo ancora. Continueremo a puntare sul miglioramento delle infrastrutture, in rapporto alle esigenze dei passeggeri, e a un’offerta sempre più ampia di nuove destinazioni”.