Ztl, accordo tra Confcommercio e Amat: "Doneremo 500 pass ai nostri soci"

Confcommercio acquisterà 500 pass giornalieri per entrare nella Zona a traffico limitato e li donerà ai propri associati. A darne notizia è l'organismo di rappresentanza delle imprese impegnate nel commercio, nel turismo e nei servizi. “Confcommercio Palermo - comunica il presidente Patrizia Di Dio - siglerà martedì 13 marzo la convenzione con Amat e l’atto sarà portato in Consiglio d’amministrazione dell’Azienda giovedì 15 marzo. Da venerdì 16 Confcommercio donerà ai propri associati che operano nella Zona a traffico limitato 500 tagliandi sperando che possano essere utilizzati in una sola giornata”.

Il presidente lancia ancora un appello all’Amministrazione comunale chiedendole di “istituire il doppio senso di circolazione su via Roma, tra via Cavour e la Stazione centrale, oppure di invertire del senso di marcia”. Infine Confcommercio annuncia la firma di un protocollo d'intesa con il Comune per semplificare i procedimenti amministrativi sui tributi che riguardano le imprese. L'accordo sarà sottoscritto martedì 13 marzo, alle 10, nella sede di Confcommercio Palermo, dal presidente Patrizia Di Dio e dall'assessore comunale ai Tributi, Antonino Gentile.