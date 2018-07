TripAdvisor, parchi acquatici più amati d'Italia: Cefalù nella top 10

TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, ha annunciato oggi i vincitori de premi Travelers’ Choice Parchi Divertimento & Parchi Acquatici 2018. Nella top 10 c'è anche Cefalù. I vincitori sono stati determinati sulla base di un algoritmo che ha preso in considerazione la qualità e la quantità delle recensioni e i punteggi relativi a parchi divertimento e parchi acquatici di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi.

Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per il centro Italia, i parchi a tema che raccolgono il consenso dei viaggiatori di TripAdvisor sono distribuiti in tutta la penisola, ma solo due regioni hanno ricevuto più di un riconoscimento nella Top 10 nazionale: la Sicilia con Etnaland (3°) e Acqua Verde (10°) e il Veneto, che con ben 4 parchi a tema premiati (Gardaland 2°, Parco Acquatico Cavour 4°, Movieland 6° e Aqualandia 8°) è la regione protagonista della classifica. Sempre a livello italiano, riconoscimenti anche per AcquaPark Odissea 2000 (5°) in provincia di Cosenza, Cavallino Matto (7°) in provincia di Livorno e Mirabilandia (9°) a Ravenna.

“Adrenalina, giochi e tanto divertimento per tutti sono gli ingredienti che rendono speciali i vincitori dei premi Travelers’ Choice Parchi Divertimento & Parchi Acquatici apprezzati dai viaggiatori di tutto il mondo” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Oltre alle informazioni e recensioni, su TripAdvisor si possono anche acquistare ingressi e biglietti salta-fila per alcuni di questi parchi così da non perdere tempo in coda e potersi dedicare al divertimento sin da subito!”.

TOP 10 PARCHI DIVERTIMENTO & PARCHI ACQUATICI ITALIA

1. Leolandia, Capriate San Gervasio (BG)

2. Gardaland Park, Castelnuovo del Garda (VR)

3. Etnaland, Belpasso (CT)

4. Parco acquatico Cavour, Valeggio sul Mincio (VR)

5. AcquaPark Odissea 2000, Rossano (CS)

6. Movieland Park, Lazise (VR)

7. Cavallino Matto, Marina di Castagneto (LI)

8. Aqualandia, Jesolo (VE)

9. Mirabilandia, Ravenna

10 Acqua Verde, Cefalù (PA)