I panificatori non ci stanno: "Troppi abusivi, autorizzare vendita la domenica e nei festivi"

Concorrenza sleale e salute pubblica a rischio la domenica e nei giorni festivi. Sono i due aspetti su cui si concentra una lettera che Assopanificatori di Confesercenti Palermo ha inviato al prefetto Giuseppe Forlani, all’assessore comunale alle Attività Produttive, Leopoldo Piampiano e all’assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano, per chiedere provvedimenti efficaci e l'autorizzazione alla vendita del pane nei forni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il perdurare del divieto della vendita al dettaglio dei prodotti da forno la domenica e nei giorni festivi, imposto dalle disposizioni assunte dal Presidente della Regione - si legge nella lettera firmata dal presidente di Assopanificatori Antonino Buscemi e dal direttore di Confesercenti Palermo, Michele Sorbera - ha fatto riproporre con forza il fenomeno della panificazione abusiva e della vendita del pane lungo le strade cittadine. Un fenomeno allarmante, non tanto perché danneggia tutti i fornai che si attengono scrupolosamente alle normative vigenti ma, soprattutto, perché i prodotti vengono da forni clandestini, improvvisati, che panificano senza alcun controllo dal punto di vista igienico- sanitario.Quindi, se da un lato si ha concorrenza sleale ed evasione fiscale, dall’altro si mette a rischio la salute pubblica. Per tali ragione, chiediamo ogni azione possibile per contrastare tale fenomeno e che si intervenga presso il governo regionale, per autorizzare la vendita del pane nei forni, almeno per mezza giornata, sia nei festivi che la domenica".