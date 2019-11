Ryanair, nuova rotta per Siviglia: Palermo si avvicina all'Andalusia

Ryanair ha annunciato oggi l'avvio di una nuova rotta estiva da Palermo a Siviglia, la capitale dell'Andalusia, con un servizio bisettimanale a partire da marzo 2020, nell’ambito dell’estensione della programmazione della compagnia irlandese da Palermo per l’estate 2020.

"I passeggeri in partenza da Palermo possono già prenotare le loro vacanze estive a Siviglia fino a ottobre 2020, usufruendo di tariffe ancora più basse e volando con la compagnia aerea più verde e pulita d'Europa, grazie alle ridotte emissioni di CO2 - spiegano da Ryanair -. Per celebrare questa nuova rotta, la compagnia ha lanciato una vendita di posti con uno sconto fino al 25% sui voli per viaggiare tra dicembre e marzo, che dovranno essere prenotati entro domenica (1 dicembre), esclusivamente sul sito Ryanair.com.

Così Chiara Ravara, attuale head of sales & marketing della low cost irlandese: “Ryanair è lieta di annunciare questa nuova rotta da Palermo. Per celebrare questo momento abbiamo lanciato un’offerta speciale. Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al nostro sito per non perdere l’occasione".