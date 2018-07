Palermo: prezzi degli affitti in calo a giugno

Nonostante il trend di crescita nazionale, Palermo mostra un calo significativo del prezzo degli affitti tra gennaio e giugno 2018. Positivo invece il dato per l’intera Sicilia, con +0,4%





Partiamo dalle buone notizie: il trend positivo, che ha visto crescere i canoni degli affitti in tutta Italia nei primi mesi del 2018, non si arresta. La conferma arriva dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, che ha analizzato il mercato del mattone sul territorio nazionale mettendone in luce i diversi aspetti.

Se esaminiamo il periodo dicembre 2017 - giugno 2018, notiamo che i prezzi medi delle locazioni sono cresciuti al Nord dell’1,1%, al Centro dello 0,8% e al Sud addirittura del 2,1%.

Crescita più contenuta in Sicilia

Rispetto all’intero Meridione, in Sicilia dobbiamo evidenziare, però, un aumento dei prezzi più contenuto nei primi sei mesi dell’anno (+0,4%) a causa della frenata di alcune province come Enna (-4,1%) e Messina (-2,6%). Il calo ha riguardato in parte anche il capoluogo di Regione: nel periodo dicembre 2017 - giugno 2018 a Palermo si registra una riduzione del prezzo degli affitti dell’1,8% che sale addirittura a -1,9% se si considerano solo gli ultimi tre mesi.

Affittare un appartamento a Palermo costa in media 6,56 euro al mq contro i 6,10 dell’intera regione (media comunque molto inferiore a quella nazionale, che a giugno 2018 si attesta a 8,68 euro al mq). La situazione peggiora se si confronta il dato con il prezzo medio degli affitti nelle città con più di 250.000 abitanti, che a giugno 2018 raggiunge il valore di 11,55 euro al mq.

Trend negativo anche per le vendite

In Sicilia, come in gran parte del Paese, i prezzi di vendita risultano fermi o addirittura in flessione. Nei primi sei mesi del 2018, gli immobili residenziali in Sicilia hanno registrato un prezzo per metro quadro di 1.288 euro, con un calo dell’1,8%. È andata meglio a Palermo, che con 1.427 per metro quadro ha registrato una flessione dell’1,4% negli ultimi sei mesi.