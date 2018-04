Vacanze di Pasqua, boom di turisti stranieri che hanno scelto Palermo

Gli italiani hanno scelto la Sicilia. E' stata l’isola la meta preferita dai viaggiatori durante le vacanze di Pasqua (nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 2 aprile), con Catania al primo posto e Palermo al terzo, secondo i dati del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, che analizza periodicamente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web . Per Jetcost non meraviglia la scelta degli italiani che, soprattutto con i primi caldi e l’avvicinarsi della bella stagione, hanno optato per una destinazione piena di bellezze tra storia, tradizione e natura, e soprattutto con il mare.

Nel dettaglio, Palermo, è stata la terza destinazione più ricercata dagli italiani, quinta dai francesi, sesta dai tedeschi, ottava dagli spagnoli, nona dai portoghesi, ed è stata tra le dieci città più ricercate da inglesi e olandesi.

Al secondo posto della classifica, dietro Catania e davanti a Palermo, si è posizionata Milano (tra l’altro meta preferita dei russi e seconda per spagnoli, portoghesi, inglesi e olandesi); quarta Roma, settima Napoli e nona Bologna. E nella top venti figurano anche Torino (11esima), davanti a Lamezia Terme, Cagliari, Bari (15esima), Brindisi (17esima), Venezia (18esima) e Olbia (20esima). Gli italiani che hanno invece scelto di andare all’estero, hanno optato per le grandi città e le capitali europee, come Londra (al quinto posto), Barcellona (al sesto), Amsterdam (ottavo), Parigi (al decimo), Lisbona (16esima) e Madrid (19esima).