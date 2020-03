Igea banca concede bonus e agevolazioni per i clienti, la Fabi: "Stessa sensibilità per i lavoratori licenziati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Abbiamo letto - afferma Carmelo Raffa Coordinatore FABI SICILIA - che Igea Banca concederà dei benefit ai dipendenti e contemporaneamente agevolazioni per le Imprese che stanno soffrendo per i danni provocati dal Coronavirus”. “Nell’apprezzare - continua il Raffa - questi atti ci dispiace constatare che ad oggi non sono stati revocati i provvedimenti di licenziamento per i quali la FABI e le altre Organizzazioni Sindacali hanno inscenato visibili e incisive azioni di protesta”. “Ci appelliamo - conclude Raffa - al Buon cuore del Direttore Generale Dr. Francesco Maiolini che come sta dimostrando sensibilità in questa tragica circostanza del Coronavirus provveda a ridare serenità ai licenziati e alle loro famiglie revocando gli iniqui licenziamenti”.