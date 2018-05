"Gli assistenti igienico-personale difenderanno ancora il loro pieno diritto al lavoro"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Che sia chiaro ai palazzi del potere! Gli assistenti igienico-personale dopo piu' di 20 anni nelle scuole da precari al servizio degli studenti disabili lotteranno in difesa del loro pieno e acquisito diritto al lavoro Gli assistenti igienico-personale non sono stati in tutto questi anni pezze da usare fino a quando e' servito alle istituzioni e poi da buttare via oggi come se nulla fosse.

Gli assistenti igienico-personale che hanno garantito un servizio dedicato in tutti questi anni agli studenti disabili nelle scuole lottano perche' questo servizio sia continuativo e garantito tutto l'anno per gli studenti che ne abbisognano per frequentare la scuola, e non sempre piu' precario e a singhiozzo come invece le istituzioni lo hanno ridotto Ma gli assistenti igienico-personale non permetteranno che tale servizio sia svenduto dalle istituzioni a basso costo, secondo logiche vergognose di risparmio scaricandolo ad altri lavoratori come i collaboratori scolastici delle scuole o i lavoratori ex lsu, vedi il caso palermo, cui non spetta farlo sia da ccnl che dai mansionari vigenti, scatenando becere guerre tra poveri sostenute anche da alcuni sindacati venduti che avallano tali posizioni.

Facciamo appello agli assistenti della sicilia, alle famiglie degli studenti disabili, alle associazioni interessate a unirsi in questa battaglia, volta alla difesa di diritti legittimi sanciti dalle leggi vigenti, la garanzia del diritto allo studio degli studenti disabili con tutti i servizi di cui hanno bisogno per frequentare, tra cui il servizio igienico-personale con il personale specializzato che lo ha garantito in tutti questi anni e che ha diritto al lavoro. assemblea giovedì 17 maggio dalle ore 15,30 presso la sede slai a palermo assistenti igienico - personale slai cobas per il sindacato di classe