"Un collegamento aereo diretto da Palermo per Cuba"

Il vicesindaco palermitano, Fabio Giambrone, ha ricevuto ieri a Palazzo delle Aquile, l'ambasciatore in Italia della Repubblica di Cuba, Josè Carlos Rodriguez Ruiz. "Durante il lungo incontro - si legge in una nota del Comune - si è discusso di collaborazione culturale, di investimenti economici in zona franca, dell'ipotesi di gemellaggio tra Palermo e la Isla de la Juventud, un'isola dell'arcipelago cubano, e dell'ipotesi di un collegamento aereo diretto con Cuba".

