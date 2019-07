Palermitano conquista Versace: il suo scialle in lana diventerà un abito da sera

Michele Gullo, 46 anni, titolare insieme al fratello Fabio della storia merceria “Gullo Filati” di piazza Sant’Anna, vola a Milano alla fiera del tessile e conquista Versace. Ad accompagnarlo in questa avventura, Confartigianato Imprese Palermo, che gli ha riservato uno stand tutto suo.

Ma procediamo con ordine. Tutto ha inizio con la partecipazione di “Gullo Filati”, al progetto “Percorsi Accoglienti”, lanciato da Confartigianato lo scorso 25 giugno a Palermo. Un nuovo modello turistico che mette al centro la bottega artigiana. Michele Gullo sposa in pieno il progetto, ne fa parte, scende in campo. Chiede a gran voce di far rinascere piazza Sant’Anna, di creare eventi, di muovere il settore del tessile che è vita per la sua famiglia già dal 1952.

Nessuna occasione è più ghiotta dell’”Origin passion and beliefs”, il salone d’eccellenza che permette alle aziende manifatturiere italiane specializzate nella subfornitura e nei servizi di qualità, di mettersi al servizio dell’industria del fashion incontrando i marchi internazionali della moda. Una manifestazione che si muove in contemporanea a “Milano Unica”, il Salone italiano del tessile, giunto alla XXV edizione, che si è svolto a Milano dal 9 all’11 luglio del 2019. “Origin passion and beliefs” è invece all’edizione numero 6. Organizzata da Italian Exhibition Group a Milano vede protagonisti i compratori dei grandi gruppi della moda e le principali associazioni di categoria, tra cui Confartigianato Imprese, a decidere e riflettere insieme su tematiche di rilievo come la sostenibilità, la creatività l’innovazione.

E così Confartigianato ha organizzato la trasferta palermitana di Gullo, con un piccolo stand, dove ha avuto modo di far conoscere la sicilianità dei suoi prodotti made in Italia, Sicilia, Palermo. Conquistando l’interesse di vari stilisti e avviando già contatti con Versace e Margherita B.

“Abbiamo esposto le nostre coperte in Granny square, scialli e sedie con coperture all’uncinetto realizzate nei tipici colori siciliani – dice con orgoglio Michele Gullo –. Abbiamo portato a Milano i manufatti che vengono realizzati nel corso dei nostri Knit Café, appuntamenti settimanali gratuiti sulla maglia, uncinetto, tessitura e ricamo con tutor esperti”. I Knit Cafè hanno preso il via a febbraio del 2017, un’iniziativa di Michele per dare nuova vita alla storica azienda.

E Versace ha puntato l’attenzione proprio su uno scialle color avorio realizzato all’uncinetto, utilizzando un filato in lana mohair e seta. “Lo staff di Versace si è rivolto a noi perché vorrebbe realizzare un abito per le sfilate partendo la nostro scialle – racconta ancora Michele –. Ci fornirebbero loro il cashmere avorio per poi affidarci la realizzazione”.

Margherita B è invece l’azienda di Milena Salvemini, ex modella che 15 anni fa ha creato il suo brand. Il suo staff si è innamorato delle coperte in Granny square. “Sono coloratissime e realizzate con lana merinos al 100% - spiega Michele –. Per Margherita B speriamo di potere realizzare gli scialli con questa lavorazione. Ringrazio la squadra di Confartigianato che mi ha dato l’opportunità di entrare in questo grande mondo, fatto di stilisti, di crescita e di nuove potenzialità”.

“Il salone ‘Origin passion and beliefs’ dà alle piccole aziende l’opportunità di far conoscere i loro manufatti ai grandi stilisti e noi di Confartigianato vogliamo essere sempre presenti nei momenti in cui riusciamo a dare alle nostre imprese la possibilità di volare in alto – dicono Giuseppe Pezzati e Giovanni Rafti, rispettivamente presidente e segretario provinciale di Confartigianato Palermo –. Abbiamo voluto portare Michele Gullo a Milano, avendo avuto l’opportunità di conoscere più a fondo la sua avventura e la storia della sua merceria nel corso dell’avvio del progetto ‘Percorsi accoglienti’. Lavoriamo senza sosta per regalare ogni giorno a tutti i nostri artigiani nuove avventure, nuovi stimoli. I loro successi sono anche i nostri”.



