In pensione con "Quota 100", open day al patronato Inas Cisl per gli operatori della scuola

Open day dedicato ai lavoratori del mondo della scuola, sabato dalle 8,30 alle 13, al patronato Inas Cisl in via Villa Heloise 32. La giornata, organizzata insieme alla Cisl Scuola Palermo Trapani, avrà l’obiettivo di fornire agli operatori del mondo scolastico palermitano, consulenza e assistenza sulla “Quota 100” e le pratiche per l’invio della domanda di pensione.

Per i lavoratori del settore infatti, rispetto a tutti gli altri, i termini sono più ristretti. Chi volesse usufruire della Quota 100 per andare in pensione entro il 2019, infatti, dovrà inviare le cosiddette dimissioni volontarie sulla piattaforma Polis (gestita dal Miur) entro e non oltre il 28 febbraio prossimo.

Per saperne di più è possibile rivolgersi agli sportelli Inas (telefono 091346009-emali: appuntamento@inas.it) o contattare il proprio delegato Cisl Scuola (telefono 091307173- email (segreteria@cislscuolapalermotrapani.it).