Assunzioni all'Università: "Tempo pieno e indeterminato"

Sul sito dell'Università di Palermo sono stati pubblicati i bandi di selezione per due tecnici a tempo pieno e indeterminato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 13 maggio e per il 24 maggio. Si tratta di due diversi concorsi: uno per l’area tecnico-scientifica e l'altro per l’elaborazione dei dati. Un posto è destinato al centro servizi del Sistema museale d’ateneo, l’altro al dipartimento di Fisica e chimica. Il candidato che si collega al portale dell'università potrà compilare la domanda di partecipazione relativo al bando di concorso pubblicato cliccando sul pulsante "Compila la domanda di partecipazione".

Conclusa la procedura di compilazione, il sistema assegnarà alla domanda un codice identificativo. Il candidato dovrà successivamente stampare la domanda ed inviarla, insieme agli allegati previsti dal bando di concorso, all'indirizzo pec@cert.unipa.it da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, riportando nell'oggetto della Pec il codice indentificativo assegnatogli dal sistema. In entrambi i casi gli assunti saranno inquadrati nella categoria D.

I candidati (sono previste delle prove selettive con domande a risposta multipla) dovranno dichiarare "di avere o non avere grado di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di Amministrazione dell'Ateneo".