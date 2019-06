Tirocini retribuiti per 180 giovani, opportunità per i residenti in provincia

Un tirocinio retribuito della durata di sei mesi da svolgere nelle attività commerciali locali o in associazioni no profit. E’ quanto prevede un avviso pubblico rivolto ai cittadini beneficiari del Reddito di inclusione o Carta Sia residenti nel distretto socio sanitario numero 34 che comprende i comuni di Cinisi, Capaci, Terrasini, Torretta, Isola delle Femmine e Carini

Si tratta di una misura finanziata dall’Unione Europa nell’ambito di un progetto Pon per l’inclusione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. I destinatari del provvedimento sono 180. Prevista un'indennità mensile di 500 euro per sei mesi, prorogabile per altri sei. La frequenza è obbligatoria. In caso di assenza, l’importo sarà corrisposto per il numero di ore di attività realmente svolte.

Le candidature saranno vagliate da equipe multidisciplinari. Se le domande saranno superiori alla disponibiltà, sarà redatta un'apposita graduatoria secondo i criteri stabiliti dal Comitato dei sindaci. Le domande vanno presentate entro le 12 del 17 giugno al proprio Comune di residenza. Anche i soggetti ospitanti devono presentare un apposita convenzione.

"Finora sono state solo due domande al Comune di Cinisi - dice il sindaco Palazzolo -. La scadenza si avvicina. Invito cittadini e imprese interessate a presentare le domande per ottenere questa piccola ma importante opportunità".