Emirates cerca nuovi assistenti di volo, selezioni anche a Palermo

La compagnia Emirates continua la ricerca di nuovo personale di bordo in Italia. "Sta cercando - si legge in una nota - assistenti di volo di ambo i sessi, appassionati, spigliati e service oriented". Le selezioni saranno anche a Palermo. L’appuntamento è fissato per martedì 18 febbraio alle 9 presso il Grand Hotel Piazza Borsa, via Cartari 18.

I candidati che desiderano intraprendere una nuova carriera di volo devono avere determinati requisiti: età non inferiore a 21 anni e nessun tatuaggio visibile quando si indossa la divisa.

Emirates vola in Italia ormai da oltre 25 anni e, al momento, offre 49 voli settimanali tra Dubai e quattro città italiane, Milano, Roma, Venezia e Bologna. Ulteriori informazioni sul processo di selezione, il dress code richiesto per il colloquio e video tutorial al sito http://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.