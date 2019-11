Emirates cerca nuovi assistenti di volo e torna a Palermo per le selezioni

Emirates cerca assistenti di volo italiani da inserire nel proprio team di bordo. La compagnia aerea con base a Dubai domenica 10 novembre, a partire dalle 9, terrà un open day all’Hotel NH Palermo, al Foro Italico. Emirates cerca sia hostess che steward. Fondamentale essere spigliati, flessibili, amichevoli e desiderosi di aiutare gli altri e avere un'ottima conoscenza della lingua inglese. I candidati devono avere almeno 21 anni, essere alti almeno 1,60 e non avere nessun tatuaggio visibile.

Ai candidati è richiesta la disponibilità a trascorrere l’intera giornata nella sede scelta da Emirates per la selezione. Coloro che supereranno lo step del colloquio saranno poi contattati per altri colloqui. Di seguito l'elenco di tutte le fasi della selezione e le informazioni utili sul dress code richiesto per il colloqui:

