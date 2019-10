Lavoro, il gruppo di ristorazione Big Mamma a Palermo in cerca di runner

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Big Mamma seleziona i suoi futuri runner!!! Big Mamma ha 7 ristoranti a Parigi, 1 ristorante a Lille e 2 ristoranti a Londra che spaccano! Big Mamma è una famiglia di più di 900 ragazzi very cool, una squadra giovane e un’incredibile opportunità di carriera! Big Mamma è svegliarsi tutte le mattine con la voglia di mandare la pizza sulla luna. Big Mamma è l’amore per la cucina italiana. Il Big Team sta cercando i migliori talenti pronti a partire per questa super avventura! Appuntamento il 30 ottobre 2019. Per partecipare alla giornata, inviateci il vostro curriculum a lasquadra@bigmamma.com. Sarete ricontattati per tutte le info.

Gallery