La “Red Orange Tours e Ready Events” ricerca collaboratori nel settore turistico, animazione e spettacoli

Al via le selezioni per collaboratori nel settore turistico, animazione, eventi e spettacoli. A ricercare personale è la “Red Orange Tours e Ready Events”, l’agenzia specializzata da tanti anni nel settore dell’intrattenimento turistico in Sicilia, in Italia e all’estero.

Le figure professionali ricercate sono: accompagnatori turistici, agenti di viaggio, addetta alle prenotazioni, booking e backoffice, animatori, capo animatori, contattisti, miniclub, ballerini, cantanti, hostess, musicisti.

Per partecipare basta proporre la propria candidatura inviando il cv con 2 foto (1 tessera e 1 figura intera) a: “readyeventspa@gmail.com” e presentandosi alle selezioni che avranno luogo mercoledì 4 dicembre dalle ore 14:30 presso la sala privata dell’Oceania in via Giotto 45, a Palermo. E’ appena nato un info point anche all’interno della palestra Sprint in Corso Calatafimi 326. Le caratteristiche richieste dall’azienda sono: predisposizione al contatto diretto con il pubblico, predisposizione al lavoro di squadra e flessibilità agli spostamenti e agli orari di lavoro.

Red Orange Tours e Ready Events è sempre più attenta nella scelta dei propri clienti e a ponderare le migliori offerte di lavoro per animatori turistici da trasferire nelle strutture alberghiere quali hotels, resorts e villaggi. Ma anche nell’organizzazione di eventi e spettacoli. “Il personale selezionato – spiegano Marco Lauria e Davide Antico, rispettivamente l’amministratore unico Red Orange Tours e il responsabile risorse umane – dovrà prima effettuare un percorso formativo prima di poter raggiungere le nostre strutture turistiche. Supervisioniamo puntualmente quelle che sono le necessità dei nostri clienti e tutte le attività che andiamo a proporre garantendo un lavoro costante. I nostri programmi sono innovativi e mai standardizzati, i nostri principali obiettivi sono quelli di formare e creare staff in accordo con le caratteristiche di ogni struttura ed evento”.