Programma di ricerca "Idea-azione", bando per cinque borse di studio

Pronte il bando per l'assegnazione di cinque borse di studio nell'ambito della quinta edizione del progetto "Idea-azione". Cinque gli assi tematici: la migrazione; le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità; la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani; i giovani Neet (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro; la questione abitativa.

Il programma di ricerca "Idea-azione" è realizzato grazie al finanziamento del "Programma Sylff" della Sylff Association che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interessati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del programma, nella fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). Termine per la presentazione delle domande: ore 17 del 13 aprile 2018. Per scaricare il bando e i documenti utili alla presentazione della candidatura: istitutoarrupe.gesuiti.it