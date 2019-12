Si cercano portalettere, Poste Italiane assume anche a Palermo

Poste Italiane è alla ricerca - anche a Palermo - di nuovi portalettere da assumere presso i quasi 13 mila uffici postali sparsi su tutto il territorio nazionale. Un'offerta di lavoro che potrebbe interessare una platea molto ampia di persone, visto che non sono richieste delle specifiche conoscenze professionali, ma c'è un problema, il tempo per presentare la propria candidatura sta per scadere: le domande vanno presentate entro domenica 8 dicembre 2019. Vediamo adesso nel dettaglio tutti i requisiti necessari, le modalità di reclutamento e la tipologia di contratto

Cercansi portalettere: i requisiti

Non sono richieste conoscenze specifiche, ma ovviamente esistono dei requisiti necessari per essere idonei al ruolo di portalettere. Come specificato sul sito di Poste Italiane nell'apposita sezione dedicata, i candidati devono possedere il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea anche triennale. Nel dettaglio, il voto minimo per il diploma è 70/100, mentre per la laurea 102/110. Le candidature senza voto del titolo di studio verranno automaticamente scartate. Un altro requisito fondamentale per tutti è la patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale, mentre soltanto per la provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo. Infine, è necessario possedere l'idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).

Poste Italiane assume: contratto e reclutamento

I candidati che verranno scelti per il ruolo di portalettere verranno assunti con un contratto a tempo determinato a decorrere da dicembre 2019, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Le sedi di lavoro saranno nelle Regioni o Province che verranno individuate nell’ambito delle Aree Territoriali suindicate, in base alle esigenze aziendali. I candidati possono indicare una sola area territoriale di preferenza. Per inviare la propria candidatura basta compilare il format presente nella sezione “Lavora con noi” sul sito di Poste Italiane.

L’avvio dell’iter di selezione viene anticipato da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane e potrà avvenire secondo due modalità: convocazione presso una sede dell’Azienda per la somministrazione di un test di ragionamento logico una mail all’indirizzo di posta elettronica (verificando anche nella cartella spam) che indicherai in fase di adesione al presente annuncio. L’e-mail sarà spedita dalla Società Giunti OS “info.internet-test@giuntios.it” incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Eventuali richieste di chiarimenti sulla selezione non dovranno essere inviati alla Società Giunti OS ma esclusivamente all’indirizzo evidenziato nel testo della mail.

Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale sia in sede sia svolto via mail), potranno essere contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede: per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta; per chi ha svolto il test via mail la verifica dello stesso (in forma breve), presso una sede dell’Azienda, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico.

Le sedi e la scadenza:

Ricordiamo che per candidarsi come portalettere c'è tempo soltanto fino all'8 dicembre 2019. Ecco di seguito l'elenco delle sedi di lavoro sparse sul territorio italiano:

Piemonte - Torino

Piemonte - Vercelli

Piemonte - Novara

Piemonte - Cuneo

Piemonte - Asti

Piemonte - Alessandria

Valle d'Aosta - Valle d'Aosta

Liguria - Imperia

Liguria - Savona

Liguria - Genova

Liguria - La Spezia

Lombardia - Varese

Lombardia - Como

Lombardia - Sondrio

Lombardia - Milano

Lombardia - Bergamo

Lombardia - Brescia

Lombardia - Pavia

Lombardia - Cremona

Lombardia - Mantova

Trentino Alto Adige - Bolzano

Trentino Alto Adige - Trento

Veneto - Verona

Veneto - Vicenza

Veneto - Belluno

Veneto - Treviso

Veneto - Venezia

Veneto - Padova

Veneto - Rovigo

Friuli Venezia Giulia - Udine

Friuli Venezia Giulia - Gorizia

Friuli Venezia Giulia - Trieste

Emilia Romagna - Piacenza

Emilia Romagna - Parma

Emilia Romagna - Reggio nell'Emilia

Emilia Romagna - Modena

Emilia Romagna - Bologna

Emilia Romagna - Ferrara

Emilia Romagna - Ravenna

Emilia Romagna - Forlì-Cesena

Marche - Pesaro e Urbino

Marche - Ancona

Marche - Macerata

Marche - Ascoli Piceno

Toscana - Massa-Carrara

Toscana - Lucca

Toscana - Pistoia

Toscana - Firenze

Toscana - Livorno

Toscana - Pisa

Toscana - Arezzo

Toscana - Siena

Toscana - Grosseto

Umbria - Perugia

Umbria - Terni

Lazio - Viterbo

Lazio - Rieti

Lazio - Roma

Lazio - Latina

Lazio - Frosinone

Campania - Caserta

Campania - Benevento

Campania - Napoli

Campania - Avellino

Campania - Salerno

Abruzzo - L'Aquila

Abruzzo - Teramo

Abruzzo - Pescara

Abruzzo - Chieti

Molise - Campobasso

Puglia - Foggia

Puglia - Bari

Puglia - Taranto

Puglia - Brindisi

Puglia - Lecce

Basilicata - Potenza

Basilicata - Matera

Calabria - Cosenza

Calabria - Catanzaro

Calabria - Reggio di Calabria

Sicilia - Trapani

Sicilia - Palermo

Sicilia - Messina

Sicilia - Agrigento

Sicilia - Caltanissetta

Sicilia - Enna

Sicilia - Catania

Sicilia - Ragusa

Sicilia - Siracusa

Sardegna - Sassari

Sardegna - Nuoro

Sardegna - Cagliari

Friuli Venezia Giulia - Pordenone

Molise - Isernia

Sardegna - Oristano

Piemonte - Biella

Lombardia - Lecco

Lombardia - Lodi

Emilia Romagna - Rimini

Toscana - Prato

Calabria - Crotone

Calabria - Vibo Valentia

Piemonte - Verbano-Cusio-Ossola

Sardegna - Olbia-Tempio

Sardegna - Ogliastra

Sardegna - Medio Campidano

Sardegna - Carbonia-Iglesias

Lombardia - Monza e della Brianza

Marche - Fermo

Puglia - Barletta-Andria-Trani