Assunzioni, MD cerca personale anche a Palermo: ecco come candidarsi

MD, nota catena di discount con punti vendita sparsi in tutta Italia, è alla ricerca di personale anche a Palermo. Visto il progetto di aprire 180 nuovi negozi entro il 2021, sono molte le offerte lavorative pubblicate sul sito ufficiale dell'azienda. Le città in cui MD sta cercando personale sono molte e dislocate su tutto il territorio italiano. Tra queste troviamo anche Palermo (ma anche, tra le altre, Sassari, Milano, Bologna, Monza, Parma, Rimini, Ivrea, Piacenza, Torino, Brescia, Napoli, Avellino). Le mansioni da svolgere variano in base all'annuncio: si va dallo store manager al vice store manager, fino agli addetti ai vari reparti dei punti vendita.

Offerte lavoro MD: come candidarsi

Per chi fosse interessato a lavorare in uno dei punti vendita MD della propria zona, presentare la candidatura è facile e intuitivo. Basta collegarsi al sito ufficiale dell'azienda e accedere alla sezione “Lavora con noi”. Compilando il form messo a disposizione dalla società è possibile registrarsi e cercare l'annuncio più vicino alla propria residenza o più inerente alle mansioni svolte in passato in altre esperienze lavorative. Dopo essersi registrati ed aver effettuato il login, basta cliccare sull'annuncio per cui si intende inviare la candidatura e seguire la procedura.