Offerte di lavoro, Globo cerca personale a Palermo: ecco come candidarsi

Globo, nota azienda specializzata nella vendita di prodotti d'abbigliamento, calzature e pelletteria, è alla ricerca di personale in alcuni dei 78 punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. L'azienda ha pubblicato sul suo sito ufficiale una lunga lista di posizioni disponibili nei diversi negozi. Le città in cui è possibile trovare lavoro sono molte e in diverse zone tra cui Palermo. Ma anche Udine a Benevento, passando per Cassino, Roma, Prato, Forlì, Ferrara, Alessandria, L'Aquila, Cuneo, Rimini e molte altre ancora.

Offerte di lavoro Globo: le posizioni disponibili

Nella maggior parte degli annunci vengono ricercati addetti alle casse o ai vari reparti dei negozi che, come accennato all'inizio dell'articolo, riguardano la vendita di abbigliamento per uomo, donna e bambino, anche intimo e sportivo. Ma le posizioni libere non sono soltanto queste: si cercano anche responsabili di punto vendita, addetti allo smistamento merci, addetti al magazzino, esperti di comunicazione e social network o laureati in inglese o spagnolo per l'Ufficio Commerciale.

Offerte di lavoro Globo: come candidarsi

Presentare la propria candidatura a Globo per le posizioni disponibili è molto semplice. Basta collegarsi alla pagina “Lavora con noi” del sito ufficiale dell'azienda, dove sono presenti tutti gli annunci ancora validi. Sotto ogni annuncio vi è un link, che può essere di tue tipi: in alcuni porta al form da compilare direttamente online per inviare la propria candidatura, compilando tutti i campi con i propri dati, in altri è semplicemente l'indirizzo e-mail di riferimento a cui il candidato può inviare il proprio curriculum con una foto in allegato.

Ecco di seguito l'annuncio riguardante Palermo al momento sul sito di Globo

CERCASI PERSONALE GLOBO PALERMO

Cercasi personale come addette/i casse e reparti.

Inviare curriculum con foto a palermo@cosmospa.eu