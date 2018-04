Mastercall srl cerca 30 nuovi collaboratori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Master Call Srl, non è un call center ma un laboratorio di marketing e vendite, oltre 250 sono i clienti il 70% di questi sono oltre lo stretto di Messina, il direttore commerciale di Master Call dice < resta al sud ma guarda oltre> abbiamo oltre a clienti italiani anche clienti a Londra in America e in Romania, abbiamo deciso di restare al sud ma di guardare i mondo senza fossilizzarsi, oggi abbiamo siglato un accordo con una Multinazionale del Veneto, una nota S.p.A., che si occupa di efficentamento energetico, stiamo cercando 30 collaboratori da impiegare nella nostra sede di Palermo, in Via Noto 34, nella nostra sede ci occupiamo di Marketing diretto, attività di leads generation, Telemarketing, gestione della qualità, seguiamo tutto il processo di questo cliente.

Stiamo cercando, dice sempre il direttore commerciale di Master Call, 30 collaboratori per affidare ll telemarketing, 2 risorse a cui affidare il settore delle QC, controllo e qualità, 1 sistemista e un IT manager, abbiamo un piano di sviluppo di 3 anni e siamo solo all'inizio. Per essere valutati occorre inviare un CV a selezioni@mastercall.it stiamo cercando, aggiunge l'amministratore unico di MasterCall professionisti del settore, non siamo un semplice call center, prendiamo le distanza del comparto, noi siamo diversi, visita i nostri uffici e capirai al centro del nostro obbiettivo c'è la qualità della vita dei nostri dipendenti e qualità nel nostro lavoro.