Lavoro, InformaGiovani cerca due persone da assumere a Palermo

L’associazione InformaGiovani, ente di coordinamento di un network europeo di organizzazioni giovanili che si occupano di volontariato e mobilità internazionale, educazione non formale ed informazione giovanile, sta selezionando due persone per il potenziamento ed ampliamento delle proprie attività. La sede di lavoro sarà a Palermo.

La selezione ha l’obiettivo di individuare nuove figure di staff che affianchino l’attuale gruppo di lavoratori e volontari nella gestione delle attività associative, e si rivolge a coloro che abbiano interesse a costruire un percorso personale e professionale nel settore delle organizzazioni giovanili e di volontariato, e dell’educazione non-formale.

"Coloro che supereranno positivamente il colloquio - si legge in una nota - saranno assunti, al termine di un periodo di prova retribuito, pari a 60 giorni, con contratto di lavoro part-time al 50%, a tempo determinato fino al 28/02/2021. Prima della scadenza del contratto, si valuterà insieme l’esperienza soprattutto per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo del potenziamento delle attività associative e si valuterà quindi l’eventuale prosecuzione del rapporto di collaborazione, con modalità da concordare (prosecuzione del part-time o passaggio a full-time, tempo determinato o indeterminato). La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 5 febbraio.

Tutte le informazioni e la descrizione dettagliata dei profili ricercati sono disponibili all'indirizzo: www.informa-giovani.net/notizie/associazione-informagiovani-avviso-per-la-selezione-di-personale