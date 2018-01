Teatro Massimo, la Fondazione cerca un direttore del Personale: come candidarsi

La Fondazione Teatro Massimo cerca il direttore del Personale e degli Affari Generali. Il compenso previsto è di 70 mila euro lordi all'anno. Il contratto, invece, è a tempo determinato e avrà una durata di tre anni. C'è tempo fino alle 12 del 12 febbraio per candidarsi. La domanda va inviata, in busta chiusa sigillata, tramite raccomandata all'Ufficio Protocollo della Fondazione con sede in piazzetta degli Aragonesi oppure va consegnata allo stesso indirizzo. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

Tra i requisiti richiesti cinque anni di esperienza nel settore, la laurea margistrale e la conoscenza dell'inglese.