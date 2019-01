Errequadro, recruiting day a Palermo in via Emerico Amari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 12 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 si svolgerà il recruiting day, una giornata dedicata alla selezione di professionisti con esperienza nel settore organizzata da Errequadro, nota società di Consulenza, Marketing e Formazione nel settore dell’Ospitalità. L’azienda sta avviando una selezione per diversi profili rivolta a figure professionali che già hanno maturato esperienza nel proprio settore, al fine di effettuare inserimenti futuri all’interno di boutique hotel e strutture di charme del territorio nazionale. Gli aspiranti candidati dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 1 anno di esperienza nel ruolo per il quale si invia la candidatura e la conoscenza della lingua inglese. Per accedere alla selezione dovranno pre-registrarsi nel sito web dell’azienda nella sezione CANDIDATI/RECRUITMENT inoltrando il proprio curriculum vitae al seguente link http://errequadro.com/candidati/recruitment.html. Dopo l’invio del CV i candidati verranno contattati da Errequadro per concordare l’orario di convocazione al recruiting day, nel corso del quale sosteranno un colloquio, in parte in lingua, in cui dovranno dimostrare di possedere le competenze acquisite. Le aree e i ruoli in cui si richiede esperienza sono:  Front Office: Room division manager / Caporicevimento /Addetto ricevimento  Sala: F&B manager / Maître / Chef de rang  Cucina: Chef /Sous chef /Capopartita  Piani: Housekeeping manager / cameriere ai piani  Sales, Marketing, Revenue  Economato Gli incontri si effettueranno presso la sede di Errequadro, a Palermo, in via Emerico Amari n 8 previa iscrizione ed invio curriculum. Per maggiori info: tel. 091.6111062 – info@errequadro.com.