Terrasini, Città del Mare cerca animatori: al via corso di formazione

La Freegest S.r.l., società gestore della 4Freedom Entertainment, propone un corso di formazione per animatori turistici in data 11-12 e 13 maggio, nella celebre struttura siciliana “Città del Mare Resort Village” di Terrasini, da impiegare nella stagione estiva 2018 nella stessa struttura ospitante ed all’interno del “Mare Luna Village” a Campofelice di Roccella nonché in altre strutture in Calabria, Puglia e Campania. La selezione prende vita in Sicilia per supportare il progetto Palermo Capitale della Cultura, la struttura di Città del Mare e per dare l’opportunità ai giovani siciliani di lavorare nella e per la propria terra o di visitarne altre.

La formazione prevede tre giorni in cui uno staff di coordinatori ed istruttori competenti del settore, trasmetterà le basi della professione e metterà alla prova i candidati per poterli collocare nel giusto settore. La Freegest S.r.l.s inoltre gestisce il settore Animazione/Intrattenimento in diverse di strutture turistiche invernali, quindi per i candidati selezionati e più meritevoli, ci sarà la possibilità di lavoro tutto l’anno. Inoltre la Freegest S.r.l.s. è in programmazione per la gestione di una serie di eventi durante tutto l’anno corrente ed il prossimo, presso Città del Mare e su tutto il territorio siciliano. Per info contattare il numero di telefono il 334/5940419 – 081/19565548 oppure inviare la propria candidatura con curriculum vitae e 2 foto (primo piano e figura intera) via mail a: artistico@freedomentertainment.it