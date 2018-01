Concorsi, l'ospedale "Buccheri La Ferla" seleziona 6 dirigenti medici

L'ospedale "Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli" di Palermo ha bandito un concorso, per titoli ed esami, per 6 posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione. Il bando e la modulistica per la domanda sono disponibili a pagina 51 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie Concorsi, uscita oggi.

