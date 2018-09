L'Università assume personale a tempo indeterminato: cinque posizioni aperte

L’Università assume: cinque i posti di lavoro messi a bando che prevedono un contratto a tempo pieno e indeterminato. Per chi volesse provare ad accaparrarsene uno c'è tempo fino al quattro ottobre per presentare domanda. Nel dettaglio sono tre le posizioni aperte al Centro di orientamento e tutoraggio (Cot), una presso il servizio placement e una presso il servizio speciale ricerca di Ateneo.

Per due dei dipendenti che saranno assunti al Cot sono previste mansioni amministrative, un inquadramemto da categoria C (posizione economica C1). Il terzo, invece, svolgerà mansioni gestionali e sarà inquadrato come categoria D (posizione economica D1 - Area Amministrativa Gestionale). Stesso inquadramento e trattamento economico è previsto per chi sarà assunto presso il servizio speciale ricerca di Ateneo. Mansioni amministrative e inquadramento da categoria C anche per il dipendente che si occuperà del servizio Speciale Post Lauream - Placement.

Per partecipare ai concorsi è richiesta la maggire età, la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi europei. Necessario, inoltre, godere dei diritti politici nello stato di appartenenza, dell’idoneità fisica all’impiego ed essere in regola con il servizio di leva se nati prima del 1985. Per partecipare ai concorsi di categoria C è richiesto il diploma di scuola superiore. Mentre per quelli di categoria D è necessario avere almeno la laurea triennale.

In tutti i concorsi è prevista una prova preselettiva, il 6 novembre. L'assenza dalla prova comporterà l'esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa. Chi dovesse superare la preselezione dovrà poi sostenere una prova scritta (due per le posizioni aperte di categoria D), a contenuto pratico, e una prova orale sulle medesime materie ed argomenti della prova scritta. Durante il colloquio sarà, inoltre, accertata la conoscenza approfondita della lingua inglese nonché la conoscenza dei principali sistemi operativi e delle applicazioni informatiche di Office automation (Word, Excel, PowerPoint, web e networking).

Per maggiori informazioni consultare i bandi