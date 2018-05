Il Comune di Bagheria cerca assistenti sociali, mediatori e uno psicologo: come candidarsi

Il Comune di Bagheria cerca 14 consulenti esterni. Pubblicato sull’albo pretorio on line un avviso pubblico per la costituzione di una long list al fine di selezionare le figure professionali ricercate che si occuperanno della realizzazione del piano di intervento del distretto socio-sanitario 39 per l’attuazione del Sia, il sostegno per l’inclusione attiva. Il Sia è finanziato nell’ambito del Pon inclusione avviso 3/2019 con il contributo sociale europeo 2014/2020 per un importo complessivo di 2.234.461 euro.

Le 14 figure professionali ricercate tramite la procedura comparativa sono professionisti esterni che corrispondono a 11 assistenti sociali - che opereranno sui 5 comuni del distretto (Bagheria, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Ficarazzi e Santa Flavia), un mediatore familiare, un mediatore linguistico ed uno psicologo che opereranno nel Comune di Bagheria.

Come candidarsi

I requisiti richiesti per ogni profilo sono indicati nell’avviso scaricabile dal sito del Comune. Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 18 maggio 2018, su apposito modello di domanda sempre scaricabile dal sito e consegnate o inviate tramite raccomandata A/R al protocollo generale dell’ente in corso Umberto I, 165. Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: avviso pubblico di selezione per il conferimento di 14 incarichi esterni di esperti. Le domande potranno pervenire anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione12@comunebagheria.telecompost.it indicando nell’oggetto della mail lo stesso oggetto indicato nel plico. Nell’avviso pubblico sono indicati anche i criteri e le modalità di selezione, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di svolgimento dell’incarico nonché la durata ed il trattamento economico.