Emirates cerca hostess e steward, selezioni anche a Palermo

Per chi sogna un futuro "in volo" con la divisa di Emirates, la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato arabo di Dubai, oggi potrebbe essere la giornata giusta. I rappresentanti della compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo stamani sono a Palermo - all'hotel delle Palme - per un Open Day. Cercano hostess e steward di bordo. I selezionati saranno poi convocati per successivi colloqui, fino alle selezioni finali a Dubai.

I candidati devono presentarsi con un curriculum vitae aggiornato in lingua inglese e una foto recente.Tra i requisiti, avere almeno 21 anni di età al momento della candidatura; portata del braccio di 212 centimetri stando in punta di piedi (per raggiungere le cappelliere a bordo); altezza minima di un metro e 60 centimetri, diploma di maturità. inglese fluente sia scritto che parlato, non avere tatuaggi visibili indossando l’uniforme Emirates, avere un indice di massa corporea nella norma. Per ulteriori informazioni sulle selezioni si può visitate il sito www.emiratesgroupcareers.com.

Con una flotta di oltre 265 aeromobili, oggi Emirates vola verso più di 155 destinazioni in 80 Paesi in tutto il mondo. Ogni settimana oltre 1.500 voli decollano da Dubai verso destinazioni in sei continenti. Nel mercato italiano è presente da oltre 25 anni, offrendo 49 voli settimanali tra Dubai e Milano, Roma, Venezia e Bologna.