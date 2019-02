Croupier nei casinò del Regno Unito, l'International Academy cerca personale a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Diverse compagnie del Regno Unito sono alla ricerca di croupier, l'International Croupier Academy ha ricevuto una gigantesca domanda di personale qualificato. Gli ultimi accordi stretti hanno concesso alla nuova scuola siciliana la possibilità di formarsi subito e finire di pagare la formazione ricevuta con i primi stipendi. Purtroppo fino ad oggi il prezzo elevato di questa formazione non è stata accessibile a tutti, quindi ci auguriamo che questa nuova soluzione possa dare a molti giovani la possibilità di lavorare e realizzarsi. Il lavoro di croupier è diventato molto noto negli ultimi anni grazie alle tante scuole di formazione presenti sul territorio nazionale.

Il corso ha una durata base di 3 mesi, tuttavia la durata del corso può essere più breve per qualcuno, in quanto dipende dalle abilità personali e le capacità di apprendimento.In questi 3 mesi imparerai le regole e le procedure dei giochi più comuni nei casinò del Regno Unito come American Roulette, Blackjack, 3 Card Poker e Punto Banco, inoltre il corso prevede un corso integrato di lingua inglese. Il costo del corso è di 1500(più iva) rateizzabile in 3 mesi o puoi decidere di rateizzare in 6 mesi pagando solo un piccolo extra, ma con la garanzia di pagare le ultime 3 mensilità con i primi stipendi. Inoltre i candidati dovranno farsi carico del costo della lincenza inglese per il gioco d'azzardo (Personal Functional Licence), che equivale a 208 euro facilmente ottenibile attraverso il sito www.gamblingcommission.gov.uk.

Potete candidarvi tramite la nostra pagina facebook www.facebook.com/croupierAcademy/ oppure tramite il nostro sito www.croupier-academy.com Requisiti minimi: Eta compresa tra i 18 ed i 35 anni, nessun precedente penale e disponibilità a trasferirsi all'estero.

Gallery