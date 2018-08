Online bando per 105 anestesisti: 62 posti a Palermo

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, capofila per il bacino della Sicilia occidentale, ha pubblicato sul sito un bando per 105 anestesisti. Sessantadue i posti disponibili a Palermo: 23 all'Asp, 4 a Villa Sofia Cervello, 16 al Civico e 19 al Policlinico. Le altre posizioni aperte interessano le Asp di Agrigento (5 posti), Caltanissetta (9) e Trapani (29).

C'è tempo fino al 27 settembre per candidarsi. Le domande vanno inviate all’Azienda sanitaria provinciale di Trapani tramite posta elettronica certificata. Il bando interessa contestualmente le procedure di mobilità volontaria che copriranno in via preliminare i posti disponibili. La procedura concorsuale pubblica sarà avviata per i posti rimasti vacanti dopo il completamento della mobilità.