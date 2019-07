Gli agriturismi siciliani si mettono in mostra: in aeroporto la nuova guida gratuita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È in distribuzione la nuova guida Agriturismo e turismo rurale Sicilia 2019/2020, realizzata da PassioneSicilia.it. Sarà possibile trovarla gratuitamente all’interno dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino e dell’aeroporto Internazionale Fontanarossa di Catania, all’interno delle auto a noleggio di Sicily by Car e nei punti di informazione turistica dei capoluoghi di provincia siciliani.

Scritta in doppia lingua (italiano-inglese), la guida presenta all’interno 226 agriturismi siciliani, con tutte le loro caratteristiche, suddivisi per provincia, oltre che le descrizioni delle città siciliane e delle loro province, compresi i piatti tipici di ogni zona: un modo per far scoprire ai turisti tutto quello che c’è da vedere e da mangiare nella nostra splendida isola. Gli agriturismi sono già presenti anche nel sito www.passionesicilia.it, con un comodo motore di ricerca che filtra le caratteristiche scelte dai turisti. PassioneSicilia.it porterà la Guida anche al Sana di Bologna, il 31esimo Salone internazionale del biologico e del naturale, che si svolgerà dal 6 al 9 settembre.

“Fin dall’inizio lo scopo di PassioneSicilia.it è stato quello di accompagnare il turista - spiega Nino Messina, fondatore dell’azienda - alla scoperta delle eccellenze siciliane tramite la guida cartacea e il sito internet. Siamo fieri di essere presenti, anche attraverso i nostri nuovi progetti editoriali e la nostra partnership con La Sicilia in Bio, al Sana di Bologna, per far conoscere ancora di più le bellezze della nostra regione”. Intanto sono state distribuite nei punti di informazione turistica, all’aeroporto di Palermo e nei traghetti Liberty Lines le nostre BeachMap, con tutte le spiagge più belle delle coste Nord-Est e Nord-Ovest della Sicilia.