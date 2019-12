Polo Ralph Lauren sbarca a Palermo: inaugurato il primo negozio in via Libertà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Inaugurato il primo negozio Polo Ralph Lauren a Palermo. Si trova in via della Libertà, nel cuore di Palermo, e ha aperto lo scorso 21 novembre. La nuova boutique, che occupa una superficie di 70 metri quadrati e include le collezioni donna e uomo, riflette lo stile classico e casual americano per il quale Polo Ralph Lauren è riconosciuto in tutto il mondo.

Il design del negozio fonde elementi degli sport universitari americani con il concetto di vita all’aperto. Pavimenti in rovere e boiserie alle pareti si abbinano a vetrine e tavoli di ispirazione antica e vintage con un eclettico mix di opere d'arte e oggetti decorativi. L'estetica del negozio riflette la stessa sensibilità del brand, sia classica che casual, con uno spirito moderno e dinamico. L’apertura del negozio di Palermo continua la politica di espansione mirata del brand Ralph Lauren in Europa e Asia nell’ambito della strategia Next Great Chapter per una crescita sostenibile e di lungo periodo e per la creazione di valore.