Negozi chiusi da almeno 6 mesi, a Balestrate agevolazioni per chi li riapre

Contributi pubblici per i commercianti che riaprono attività chiuse da almeno sei mesi o che per quelli che vogliono ampliare quella esistente. A metterli a disposizione, così come stabilito dal Decreto Crescita, è il Comune di Balestrate che ha pubblicato sul sito il bando e il modulo per fare domanda. Sono ammessi a fruire delle agevolazioni gli esercizi che operano nei settori artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, fruizione di beni culturali, tempo libero, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

“Le agevolazioni - spiega il sindaco Vito Rizzo - consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi elencati e per i tre anni successivi. La misura del contributo erogabile è rapportata alla somma dei tributi comunali (Imu, Tari, Tasi, Icp) dovuti dall'esercente e regolarmente versati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta, fino al 100% dell'importo".

Contributi esercizi commerciali: scarica il bando

Coloro che intendono usufruire delle agevolazioni devono fare richiesta entro il 28 febbraio di ogni anno. "Informare i cittadini e le attività commerciali di tutte le opportunità disponibili che vi sono - conclude il primo cittadino - è fondamentale per la crescita di una comunità e per non perdere nessuna occasione che le istituzioni regionali, nazionali ed europee mettono a disposizione”.