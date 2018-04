Negozi, supermercati e centri commerciali aperti 25 aprile e 1° maggio

Negozi aperti il 25 aprile e il 1 maggio? Una volta sarebbe stata un'eccezione, oggi invece è quasi una regola. Sempre più supermercati, centri commerciali e negozi restano infatti aperti durante le festività nazionali. Una scelta osteggiata dai sindacati, che continua ad essere terreno di scontro. Con un avviso pubblicato sul proprio sito, Ikea informa i clienti che i propri negozi resteranno aperti mercoledì 25 aprile. Stessa scelta anche per Esselunga: i punti vendita effettueranno orario festivo 9-20. "Serrande alzate anche per il 95% delle catene che aderiscono a Confimprese, che rappresenta gruppi come Conbipel, Primadonna, Miniconf, Yamamay e Carpisa per un totale di 30.000 punti vendita, 600.000 addetti e 148,5 miliardi di euro di fatturato", scrive Repubblica.

Aperture 25 aprile 2018

Ikea comunica sul proprio sito che il 25 aprile resterà aperta (ma gli orari possono variare da negozio a negozio).

Apertura festiva anche Mondo Convenienza.

Simply Market resterà aperto il 25 aprile.

Esselunga, come da tradizione, chiuderà il primo maggio. Il 25 aprile negozi aperture in tutta Italia con orario festivo 9-20

Conad lascerà campo libero ai singoli imprenditori associati “in base ai bisogni espressi dalle comunità nelle quali operano”.

Primo maggio serrande abbassate in tutti i punti vendita, mentre il 25 aprile apriranno solo quelli del Lazio.

Carrefour chiuderà solo alcuni punti vendit

Il 25 aprile aperti 9 ipermercati Auchan su 48, "nelle zone a maggior flusso turistico", tra cui Carini e Palermo.

Aperti anche il 95% delle catene che aderiscono a Confimprese, che rappresenta gruppi come Conbipel, Primadonna, Miniconf, Yamamay, Tally Weijl e Carpisa.

Sicilia Outlet Village sarà aperto dalle 10 alle 21.

"Da tempo - scrivono i sindacati Filcams, Fisascat e Uiltucs in una nota - continuiamo a batterci per una seria regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali e a rivendicare il diritto delle lavoratrici e lavoratori del commercio di poter condividere e trascorrere con i propri cari e le proprie famiglie alcune giornate dell’anno. Ancora una volta siamo costretti a ribadire che né la legge, né il contratto collettivo nazionale di lavoro prevedono l’obbligo della prestazione lavorativa in occasione delle festività, invitiamo pertanto le lavoratrici e i lavoratori a godere del 25 aprile Festa della Liberazione, del 1 maggio Festa del Lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori e del 2 giugno, Festa della Repubblica. Inoltre, in considerazione del fatto che alcune imprese, soprattutto della Grande Distribuzione, hanno fatto sottoscrivere ai dipendenti nella lettera di assunzione, in modo del tutto illegittimo, l’obbligo del lavoro festivo, invitiamo questi ultimi, in caso di pressioni o forzature da parte dell’azienda, a rivolgersi ai propri rappresentanti sindacali oppure alle sedi sindacali territoriali di Filcams, Fisascat, Uiltucs", conclude la nota.