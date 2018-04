Aeroporto, Natale Chieppa è il nuovo direttore generale della Gesap

Natale Chieppa, 63 anni, è il nuovo direttore generale e accountable manager della Gesap. Il consiglio d'amministrazione della società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi lo ha nominato all'unanimità al termine della seduta odierna.

Chieppa, già direttore commerciale dell'azienda, prende il posto che fu di Carmelo Scelta, licenziato dopo l’inchiesta che ha portato alla condanna a 3 anni e 8 mesi per Roberto Helg, l’ex presidente della Confcommercio e vicepresidente della società che gestisce i servizi aeroportuali, sorpreso mentre intascava una mazzetta dal pasticciere Santi Palazzolo per il rinnovo della concessione del suo spazio commerciale.

Il nuovo incarico per il 63enne fa seguito alle procedure di selezione di pubblica evidenza e arriva tre giorni dopo la decisione del giudice del lavoro di respingere il ricorso presentato da Scelta per ottenere il reintegro. Dopo la sospensione, e nonostante l’archiviazione a suo carico, Gesap aveva deciso che per l'ex direttore ci fossero gli estremi per il licenziamento in virtù del fatto che sarebbe stato lui a indirizzare il pasticciere da Helg. Con il ricorso Scelta aveva anche chiesto un risarcimento danni da un milione e duecentomila euro. Il giudice invece, oltre a non accogliere l’istanza, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. "Al nuovo direttore generale - fa sapere la Gesap in una nota- sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro da parte degli organi societari".