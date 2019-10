Nasce l'Unione industriali Confcommercio Palermo

Nata dalla volontà di un nutrito gruppo di industriali, che hanno sentito l’esigenza di affidarsi a Confcommercio Palermo per essere rappresentati a livello sindacale e per usufruire dei numerosi servizi resi dall’Organizzazione ai propri associati, si è costituita l’Unione degli industriali - U.I.C.P.

L’Unione, nuovo punto di riferimento per le imprese appartenenti al mondo degli industriali e dei servizi e professioni ad esso correlate, risulta così composto: Presidente: Antonino Lo Coco; Vice Presidente Vicario: Martina Biundo; Vice Presidenti: Antonino Cinquemani e Biagio Semilia; Consiglieri: Giuseppe Biundo, Vito Biundo, Francesco Caminita, Clemente Maniaci, Claudia Pellitteri.

“Ringrazio Confcommercio Palermo - dice il presidente Antonio Lo Coco - che rappresenta quella casa comune, capace di aggregare importanti segmenti produttivi della città e di dare concrete risposte alle nostre esigenze, sia in termini associativi che di assistenza. L’Unione - continua Lo Coco - raggruppa aziende piccole e grandi impegnate in vari settori produttivi che hanno voglia di mettersi insieme per scambiare le proprie esperienze e ottimizzare le risorse. Noi vogliamo essere inclusivi, siamo aperti nei confronti di tutte le aziende che vorranno sposare la nostra idea, ritenendola valida e producente. L’unione fa la forza - conclude Lo Coco - qualunque sia la dimensione delle aziende che vi partecipano, l’esigenza di questa nuova associazione infatti è partita “dal basso”, dalle istanze di piccole realtà industriali che credono nell’esperienza associativa e che hanno voglia di remare nella stessa direzione per far fronte a una crisi economica durissima”.