Nasce "Impresse": associazione a tutela delle piccole e medie imprese

ImpresSe è una nuova associazione nata come comitato spontaneo a tutela degli imprenditori che da qualche tempo non trovano sostegno e supporto, se non il silenzio, da parte delle altre rinomate sigle, che esordisce con una lettera inviata al presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci a firma del neo presidente, Francesco Panasci. "Nel payoff del logo - spiega Panasci - una scritta significativa ne esplicita la mission: “Non il bancomat, ma il cuore del Paese. Questa è la nostra mission - dichiara Panasci - vogliamo dare realmente voce alle piccole e medie imprese, in quanto rappresentato l'anima pulsante dello sviluppo socio economico del Paese".